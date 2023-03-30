Değirmenlik Lisesi ''İYİLİKTE YARIŞALIM'' proje yarışmasına katıldı

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30/03/2023

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Değirmenlik Lisesi ''İYİLİKTE YARIŞALIM'' proje yarışmasına katıldı

Değirmenlik Lisesi "İYİLİK TOHUMLARINI EKELİM" Projesi ile K.K.T.C Milli Eğitim Bakanlığı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğinde düzenlenen "İYİLİKTE YARIŞALIM" sosyal sorumluluk proje yarışmasına katıldı.

İyilik Tohumlarını Ekelim projesiyle öğrenciler , öğretmenler ve sponsorlar işbirliğinde atık malzemeler kullanılarak öğrencilerin hem eğlenebilecekleri hem de sosyal iletişim bağıyla çeşitli kültür paylaşımlarını yapabilecekleri "MOBİL KÜTÜPHANE"  ve  geri dönüşüm kapsamında bulunan araba lastikleri renklendirilerek oturma alanı oluşturuldu

Bunun yanı sıra sosyal medyada "iyilik" kavramı üzerine okul öğretmenleri ve öğrencilerinin görüşleri münazara ,röportaj  ve skeç yoluyla irdelenmiş olup kitap seslendirme etkinlikleriyle özel eğitim öğrencilerine de katkı sağlandı.

Ayrıca  Kıbrıs kültürüne iyilik tohumlarını yayarak Değirmenlik Köyü Konak evleri tanıtılmış, unutulmaya yüz tutan Kıbrıslı şairlerin eserleri yeniden seslendirmelerle yaşatılması sağlandıDeğirmenlik Lisesi  öğrencileri iyilik tohumlarını ekerek gelecek nesillere miras bırakarak güzel işlere imza attı.

 

30/03/2023 11:20
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TAGS: Değirmenlik Lisesi, İYİLİKTE YARIŞALIM, proje yarışması
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