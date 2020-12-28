Değirmenlik Lisesi'nde Covid-19 endişesi

Değirmenlik Lisesi’nde eğitim gören bir öğrencinin testinin pozitif çıkması nedeniyle söz konusu öğrencinin sınıfındaki öğrencilere ve derse giren öğretmenlere bugün PCR testi yapılacak.

Babasının Covid-19’a yakalanması nedeniyle kendisine test yapılan öğrencinin de pozitif olduğu öğrenilmişti. Söz konusu 8’inci sınıf öğrencinin geçen cuma günü okula geldiği bildirildi. Söz konusu öğrencinin kız kardeşi olan ve yine Değirmenlik Lisesi’nde öğrenim gören öğrencinin ise test sonucunun negatif olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Ekibi’nin bugün Değirmenlik Lisesi’nde tarama ve PCR testleri yapacağı öğrenildi ancak yoğunluk nedeniyle saat 12.50 itibarıyla halen çalışmaların başlamadığı kaydedildi.

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28/12/2020 12:56