Değirmenlik Lisesi'nde edebiyat etkinliği

Değirmenlik Lisesi, öğrencilerin kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla edebiyat etkinliği düzenledi.

Şair ve yazarlar Zafer Muhtaroğlu ile Levent Dirençay, etkinlik kapsamında kitaplarını tanıttı ve öğrencilerle bir araya geldi. Sohbet formatında ilerleyen buluşmada, yazarlar tecrübelerini paylaştı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Programın sonunda, Değirmenlik Lisesi’nin eski bir otobüsü kütüphaneye dönüştürerek hayata geçirdiği mekan ziyaret edildi.