Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Çim Zemin Çalışmaları Başladı

Değirmenlik’teki Sadık Cemil Stadyumu’nda Saha Yenileme Çalışmaları Başladı

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Sadık Cemil Stadyumu’ndaki saha yenileme çalışmalarının başladığını duyurdu. Başkan Karavezirler, ilk etapta sentetik çim halılarının söküldüğünü belirterek, ekiplerin sahada hızlı bir şekilde çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

Karavezirler, “Altyapı ve zemin çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz, doğal çim saha için startı vereceğiz,” diyerek, projede emeği geçen tüm mesai arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.