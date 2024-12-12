Değirmenlik Sanat Derneği’nden Uluslararası Başarı

Değirmenlik Sanat Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsilen 12-22 Kasım 2024 tarihleri arasında Tayland’da düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Korat Festivali’nde sahne aldı. Bangkok ve Pattaya şehirlerinde gerçekleştirilen festivalde, KKTC’nin zengin kültürel mirası ve otantik halk dansları büyük beğeni topladı.

Farklı kültürlerin buluşma noktası olan bu uluslararası etkinlikte, geleneksel kıyafetlerle sergilenen performanslar, dünya sahnesinde KKTC’nin kültürel kimliğini başarıyla yansıttı. Ayrıca, farklı ülkelerden katılımcılarla kurulan kültürel etkileşim, dostluk bağlarının güçlenmesine katkı sağladı.

Değirmenlik Sanat Derneği Yönetim Kurulu, festivalin yalnızca bir sanat performansı olmanın ötesinde, KKTC’nin uluslararası alanda tanıtılmasına ve görünürlüğünün artmasına önemli bir katkı sunduğunu belirtti. Festivalde sergilenen performansların, izleyicilerden yoğun ilgi ve destek gördüğü de vurgulandı.

Dernek Başkanı Mehmet Emin Baykal, bu sürecin gerçekleşmesine katkıda bulunan Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ne ve sponsorlara teşekkürlerini sundu. Yönetim Kurulu, KKTC’nin kültürel değerlerini tanıtmaya ve halk danslarını gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

Değirmenlik Sanat Derneği’nin bu anlamlı başarısı, KKTC kültürünün dünya sahnesinde tanıtılmasına önemli bir adım oldu.