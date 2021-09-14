Değirmenlik ve Alayköy’de 4 saat elektrik yok

Değirmenlik ve Alayköy’de 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik akımı kesilecek

Elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Değirmenlik bölgesinde 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 09:00-13:00 saatleri arasında; Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’na elektrik verilemeyecek.

Öte yandan Alayköy’de ise, ağaç budama çalışması nedeniyle yarın 09:00-13:00 saatleri arasında; Alayköy Çemberi Offsetsan bölgesinden Alayköy girişine kadar olan bölgeye elektrik verilemeyecek.

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14/09/2021 08:51