Değirmenlik yabancısını buldu

Türkiye Birinci Ligi takımlarından Bandırmaspor’da forma giyen 33 yaşındaki Nijeryalı forvet Chukwuma Akabueze, KTFF Süperlig’in yeni takımlarından Miracle Değirmenlik’e transfer oldu. Miracle Değirmenlik’in Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilen yurtdışı kampında takım ile antrenmanlara katılan Chukwuma Akabueze, Salı akşamı ülkemize gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Nijerya U20 Milli Takımı’nda da forma giyen Chukwuma Akabueze, Norveç Ligi’nde 8 yıl, Çin Ligi’nde 3 yıl forma giydikten sonra 2017 yılında Türkiye Birinci Ligi’ne transfer oldu. Boluspor ve Ümraniyespor takımlarının formasını giyen Chukwuma Akabueze, geçtiğimiz yıl Bandırmaspor ile çıktığı 28 maçta 3 gol ve 2 asistle katkı koydu.

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27/08/2022 15:39