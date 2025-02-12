Değirmenlik'in üç futbolcusu için verilen çeki Esentepe mühürletti

Esentepe Kulübü, Şükrü Erdoğan, Hüseyin Deynekli ve Kağan Görneçli'nin transferi karşılığında Miracle Değirmenlik Kulübü'nden aldığı çekin tarihinde ödenmemesi gerekçesiyle mühürletti.

Üç futbolcunun transferi adına bonservis taahhütnamesi imzalanmış, ödemelerin zamanında tamamlanmaması durumunda lisansların askıya alınıp ilk transferi döneminde de futbolcuların Esentepe Kulübü'ne dönmeleri maddesi yer almıştı.

Taahhütnamede altyapılarına üç sezon sponsorluk, statlarına skorbord yapılmasının da yer aldığını belirten Esentepe Kulübü Başkanı İbrahim Beyazbayram, 40 bin sterlin yazılan çekte sonrasında 5 bin sterlin ödeme yapıldığını, farklı anlaşmalar ışığında ödemeler olsa da 35 bin sterlinlik bedelin tarihinin geçmesine rağmen ödeme yapılmaması üzerine harekete geçtiklerini açıkladı. Bankada karşılıksız mühürü vurulan çekle ilgili İbrahim Beyazbayram yönetim kurulunda bu olayla ilgili komite kurduklarını, hukukçularıyla görüşmelerin sürdüğünü, Futbol Federasyonu’na başvuracaklarını, nasıl bir yol harirasının çizileceğine karar vereceklerini söyledi.

Esentepe Kulübü'nün M.Değirmenlik karşılaşması öncesi kalecileri Ahmet Vatansever'e şike teşebbüsünde bulunulması iddiasını federasyona taşıması ve maçın ertelenmesiyle Şike Araştırma Kurulu'nun soruşturmasını yürütme aşamasında ortaya çıkan bu gelişme sonrası kararların ne olacağı spor kamuoyunda merakla bekleniyor.