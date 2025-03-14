Değirmenlik'in yeni başkanı Ahmet Ercüment

Miracle Değirmenlik Kulübü'nde bu akşam gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Ahmet Ercüment başkanlığa seçildi. Hakan Törehan'ın da oy kullandığı seçimli genel kurulda Divan Başkanı Ahmet Emiroğluları ile sekteterler Yasin Babahan ve Emirali Öztüccar yer aldı. 218 kayıtlı üyenin154'nün oy kullandığı kurulda Ahmet Ercüment 91, Abdurrahman Uluçınar 63 oy aldı.

Bu gelişmelerden sonra gözler Değirmenlik Kulübü'nün askıya alınması konusundaki kararı Pazartesi günü verecek olan Futbol Federasyonu'nun toplantısına çevrildi.