HABER KIBRIS

Değirmenlikli minikler Antalya’da göz doldurdu

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21/05/2018

Değirmenlikli minikler Antalya’da göz doldurdu
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Değirmenlik Spor Kulübü Altyapısı 19 Mayıs kutlamaları sebebiyle Antalya’da düzenlenen 2008 ve 2009 yaş gruplarının katıldığı turnuvada boy gösterdi. Değirmenlik Spor Kulübü Altyapısı’nın 2009 yaş kategorisindeki takımı 7 maçın 5’ini kazanarak ilk yurtdışı turnuvalarında başarı elde etti. 2009 yaş kategorisi takımı kaptanı Yalın Fırat 7 maçta 14 gol atarak turnuvayı gol kralı olarak tamamladı. Aynı turnuvaya katılan 2008 yaş kategorisi takımı da turnuvayı başarıyla tamamladı.

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TAGS: Değirmenlik, antalya, haber, kktc
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