Değirmenlikli minikler Antalya’da göz doldurdu

Değirmenlik Spor Kulübü Altyapısı 19 Mayıs kutlamaları sebebiyle Antalya’da düzenlenen 2008 ve 2009 yaş gruplarının katıldığı turnuvada boy gösterdi. Değirmenlik Spor Kulübü Altyapısı’nın 2009 yaş kategorisindeki takımı 7 maçın 5’ini kazanarak ilk yurtdışı turnuvalarında başarı elde etti. 2009 yaş kategorisi takımı kaptanı Yalın Fırat 7 maçta 14 gol atarak turnuvayı gol kralı olarak tamamladı. Aynı turnuvaya katılan 2008 yaş kategorisi takımı da turnuvayı başarıyla tamamladı.