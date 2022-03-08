Değirmenlik'te ani ölüm!

Değirmenlik’te sakin Hüsna Salman (K-63), aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Salman’ın otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Öte yandan 4 Mart’ta Alsancak’ta ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Bertil Olov Wedin’in (E-82) yapılan otopsisinde, ölüm sebebi “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olarak tespit edildi.

KEBAPÇI BİNASINDA HIRSIZLIK

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Senova Kebap isimli iş yerinin kapısı hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilip, iş yerinin mutfağının alçıpandan mamul dış cephesi ile PVC’den mamul pencereleri kasten kırılarak yerinden sökülüp çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.Ö.(E-61) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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08/03/2022 13:40