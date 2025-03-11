Değirmenlik'te Başkan Adayları Ercüment ve Uluçınar

Miracle Değirmenlik Kulübü"nün 14 Mart Cuma günü yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkan adaylığına iki müracaat yapıldı. Ahmet Ercüment ve Abdurrahman Uluçınar Lefkoşa Kaymakamlığının atadığı üç kişilik divan kuruluna başkan adaylığı başvurularını yaptılar. Ahmet Ercüment özüne dönecek kulüp yapısıyla Miracle sponsorluğunu düşünmediklerini, Abdurrahman Uluçınar ise Miracle desteğiyle yola devam etmek istediklerimi açıkladı.

Hakan Törehan'ın başkanlık kriterlerine haiz olmaması nedeniyle Lefkoşa Kaymakamlığının yaptığı denetlemede sunduğu rapor doğrultusunda başkanlığının iptal edilmesi sonrası hareketli günler yaşanıyor. Başkan adaylığı için başvuruların 12 Mart Çarşamba saat 20.00'ye kadar sürdüğü Değirmenlik Kulübü'nde seçimli başkanlık yarışı yaşanacak.