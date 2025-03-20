Değirmenlik’te Ercüment Yönetimi Görev Dağılımını Yaptı
YAYIN TARİHİ:
20/03/2025
Değirmenlik’te gerçekleştirilen genel kurulun ardından başkan seçilen Ahmet Ercüment birlikte çalışacağı yönetim kurulunda görev dağılımı belirledi.
Görev dağılımı şöyle:
Başkan: Ahmet Ercüment
Asbaşkan: Recep Güler
Sekreter: Hasan Yazıcı
Mali İşler Sorumlusu: Mustafa Kaldırım
Alt Yapı Sorumlusu: Orçun Emiroğulları – Hüseyin Koç
Sporcu Sorumlusu: Ersin Babahan
Faal Üyeler: Diyap Akmeşe, Yasin Babahan, Engin Alp, Naim Uzunoğulları
YAYIN TARİHİ: