Değirmenlik’te Ercüment Yönetimi Görev Dağılımını Yaptı

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20/03/2025

Değirmenlik’te Ercüment Yönetimi Görev Dağılımını Yaptı

Değirmenlik’te gerçekleştirilen genel kurulun ardından başkan seçilen Ahmet Ercüment birlikte çalışacağı yönetim kurulunda görev dağılımı belirledi.

Görev dağılımı şöyle:

Başkan: Ahmet Ercüment

Asbaşkan: Recep Güler

Sekreter: Hasan Yazıcı

Mali İşler Sorumlusu: Mustafa Kaldırım

Alt Yapı Sorumlusu: Orçun Emiroğulları – Hüseyin Koç

Sporcu Sorumlusu: Ersin Babahan

Faal Üyeler: Diyap Akmeşe, Yasin Babahan, Engin Alp, Naim Uzunoğulları

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TAGS: Değirmenlik’te Ercüment Yönetimi Görev Dağılımını Yaptı
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