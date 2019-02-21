Değirmenlik’te meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı

Değirmenlik’te Telefon direğinin kırılması sonucu Süleyman Elyeli yaralandı.

Polis bülteninde yer alan habere göre, dün saat 10:30 sıralarında, Değirmenlik’de, Süleyman Elyeli, Telekomünikasyon Dairesi adına telefon hattı çekmek için 5 metre yüksekliğindeki telefon direğine merdiven ile çıkıp kemer ile direğe bağlandıktan sonra eski telefon hattını kestiği esnada direğin kırılarak direkle birlikte yere düşmesi sonucu yaralandı.

36 yaşındaki Süleyman Elyeli kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaburgalarında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.