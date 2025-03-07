Değirmenlik'te Olağanüstü Genel Kurul 14 Mart'da

Değirmenlik Kulübü'nde hareketli günler devam ediyor. Lefkoşa Kaymakamlığı dün Hakan Törehan'ın başkanlık kriterlerine sahip olmadan üç yıldır bu görevi sürdürdüğünü, genel kurulların geçersiz, başkanlık görevinin iptal edildiğini açıklamasından sonra üç kişilik divan kurulunu açıklamıştı.

Ersin Babahan, Latif Emiroğluları ve Hüseyin Koç'tan oluşan kurul bugün yaptığı görüşmeler sonrası olağanüstü genel kurulun 14 Mart Cuma günü saat 20.00'de kulüp lokalinde toplanacağını duyurdu.

Ahmet Ercüment başkan adaylığı için çalışma yaptığını ve başvuruda bulunacağını açıkladı. Başkan adaylığına başvurular genel kuruldan 48 saat öncesine kadar yapılabilecek.

Futbol Federasyonu 19 Şubat tarihinde Değirmenlik Kulübü'nün faaliyetlerini askıya almıştı. Federasyonun bu gelişmeler ışığında önümüzdeki hafta süreçle ilgili açıklama yapması bekleniyor.