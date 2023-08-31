Değirmenlik’te tören düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü nedeniyle Değirmenlik’te tören düzenlendi.

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31/08/2023

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Değirmenlik’te tören düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü nedeniyle Değirmenlik’te tören düzenlendi.

Verilen bilgiye göre, dün sabah Atatürk Büstü'nde yapılan tören, çelenklerin büste konulmasıyla başladı. Törende, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tank Teğmen Onur Uzun yaptı. Tören, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Vekili, Piyade Kurmay YB. Can Küçükmurat’ın anıt özel defterini imzalanmasıyla sona erdi.

31/08/2023 09:29
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TAGS: Değirmenlik, haber, kıbrıs
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