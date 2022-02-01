Değirmenlik'te yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

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01/02/2022

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Değirmenlik'te yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

Değirmenlik çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arasındaki bölgede ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’nda yarın 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Değirmenlik çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölgeye ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’na elektrik verilemeyecek.

01/02/2022 14:40
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TAGS: Değirmenlik, elektrik kesintisi, kktc
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