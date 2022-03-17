Değişen koşullar nedeniyle Doğu Akdeniz boru hattı yeniden gündemde

Rum basını, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla oluşan koşullarla birlikte Doğu Akdeniz boru hattının geleceğini ele almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi “Dert (Bela) Çözümler Sağlayabilir” başlıklı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığının, geçtiğimiz ocak ayında EastMed boru hattıyla ilgili gayriresmi belgesinin yarattığı ortam ışığında Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in “EastMed’in sorun yaratma aracı” olduğu yönünde açıklama yaptığını ancak Güney Kıbrıs’ın şimdi ise bu olaya daha farklı yaklaştığını yazdı.

Gazete Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından ortaya çıkan yeni koşullara bağlı olarak Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in şimdi ise “kendilerinin hiçbir şeyi terk etmediği, Güney Kıbrıs’ın EastMed boru hattının inşasına inanmaya devam ettiği” yönünde açıklama yaptığını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Güney Kıbrıs’ın görüşlerinin ve kararlarının ABD’nin tavrına bağlı olmadığını açıklasa bile ortamın yine değiştiğini, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gayriresmi belgesinin Rum hükümeti için soğuk duş etkisi yaratsa da, ABD Enerji ve Çevre Bakanlığı Uluslararası Konular Müsteşarı Andrew Light’in açıklamasının EastMed konusunu arka planda geri getirdiğini yazdı.

Habere göre ABD Enerji ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Light, konferans çerçevesinde yaptığı açıklamada “son gelişmelerin ardından her şeye yeni bir gözle bakacağız” ifadesini kullanırken, Rus doğal gazından kurtulmaya çalışılmasının, Doğu Akdeniz boru hattı da dahil olmak üzere yaklaşımların revize edilmesine neden olacağı mesajını gönderdi.

Aynı konferansta konuşan Senatör Robert Menendez ise Biden hükümetine, EastMed boru hattının gündemden çıkarılmasının mümkün olmadığını işaret etti.

KASULİDİS

Habere göre Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, geçtiğimiz Salı akşamı “Sigma” kanalına, sorulan “Güney Kıbrıs’ın EastMed boru hattı fikrinden vazgeçip vazgeçmediği” şeklindeki bir soru üzerine yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın hiçbir şeyi terk etmediğini söyledi.

Kasulidis, Kudüs’te kararın alındığı günden itibaren sürdürülebilirlik çalışmasının yapılması kararı alındığını, bunun kendi pozisyonları olduğunu ve ABD’nin tavrına bağlı olmadığını belirtti.

PİLİDU

Gazete aynı haberi içerisinde Enerji Bakanı Natasa Pilidu’nun EastMed konusundaki açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Pilidu, dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, EastMed boru hattı perspektiflerini dünyadaki gelişmelerle ilişkilendirmemekte dikkati olurken AB ve diğer ülkeler için alternatif tedarik kaynağı oluşturması mümkün olan “Afrodit” ve diğer yatakların geliştirilmesinin sahnede yer alması temennisini dile getirdi.

Pilidu, “EastMed boru hattı yapılacaksa bu ihracat için eldeki teyit edilmiş miktarlara bağlı olacak” ifadesini de kullandı.

Pilidu, EastMed boru hattının sürdürülebilirliği ile ilgili inceleme konusundaki bir soru üzerine, olguların değişmediğini, uygulama organının yıl sonuna kadar incelemeleri tamamlaması ve nihai yatırım kararı almak için süresinin bulunduğunu söyledi.

PARTİLER

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Rum Meclisi’nde yapılan açıklamaya dayanarak, Meclis Maliye ve Bütçe Komitesi Başkanı Hristiana Erotokritu’nun, Avrupa Parlamentosu ve Fransa AB dönem başkanlığının birlikte organize ettiği toplantılara Rum heyetin başkanı olarak katıldığını belirtti ve yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Erotokritu, Güney Kıbrıs’ın enerji açısından değerlendirilmesinin tüm Avrupa’ya stratejik bir avantaj sağlayacağını ifade etti.

Erotokritu, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının, Avrupa’nın Rus doğal gazından kurtulması gerekliliğini gündeme getirdiğini belirtti.

Gazete EDEK ve DİPA birer açıklama yaparak, Doğu Akdeniz boru hattına yönelik olumlu yaklaşımlarını dile getirdiklerini yazdı.

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17/03/2022 15:31