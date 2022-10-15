Değişen oyun kuralları anlatılacak

FİBA, 2022-2023 sezonundan itibaren geçerli olacak, değişen bir dizi basketbol oyun kuralları yayınladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Eğitim Koordinatörü Murat Biricik’in, değişen ve yeni kurallar hakkında bir eğitim vereceği belirtildi.

Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:45’de antrenör veya yönetici konumunda kişiler ile basın mensuplarına yönelik 1 saatlik bir eğitim planlandığı duyuruldu.

Üye kulüplerin antrenör veya yöneticilerinin yanı sıra basın mensuplarının da yeni kuralları öğrenmelerinin önemli olduğu kaydedildi.

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15/10/2022 17:53