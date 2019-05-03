“Değişen Toplumda Yeni Aile Yapısı ve Çocuk” Konferansına Yoğun İlgi

80. Yılını kutlayan Limasol Bankası Yan Kuruluşu Limasol Sosyal Sorumluluk Co. katkıları ile Klinik Psikolog, Kognitif ve Davranış Terapisti Selen Üstüner tarafından verilen “Değişen Toplumda Yeni Aile Yapısı ve Çocuk” Konferansı yoğun ilgi ile tamamlandı.

Konferansta açılış konuşmasını yapan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışmanı İpek Halim; çalışmalarının temelinde çocukları ve gençleri, yani geleceğimizi hedef aldığını belirtti. Halim; toplum yararına olacak projelerde yeraldıklarını ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını da sözlerine ekledi. Ayni zamanda iletişim uzmanı olan İpek Halim Klinik Psikolog, Kognitif ve Davranış Terapisti Selen Üstüner’in konferansında etkin iletişime değinmesinden mutluluk duyduğunu; sağlıklı iletişimin her şeyin temelini oluşturduğunu belirtti. Ben dilinin basit ama ne kadar önemli olduğunun altını çizerek katılımcılara iletişimdeki küçük nüanslar ile hayatlarında büyük farklar yaratılması öğretildi.

Kilinik Psikolog, Kognitif ve Davranış Terapisti Selen Üstüner; ‘Çağımızda gerek yapısal, gerekse işlevsel bakımdan hızlı bir değişime uğrayan, toplumsal yapının temelini oluşturan kurum ailedir. Bu yüzden konferansın adına ‘Değişen Toplumda Yeni Aile Yapısı ve Çocuk’ adını verdim. Bu konferansta ailenin yapı ve işlevlerinde meydana gelen değişmeler ve özellikle ailenin vazgeçilmez evrensel işlevi olan çocuğun karşılaştığı sorunlar üzerinde dururken; kısa kısa değindiğim konular; Aşk mı?, Sevgi mi?, Evlilik, Evlilik İletişimi, Boşanma ve kayıplara değinerek siz değerli katılımcılara yıllardır edindiğim bilgi ve deneyimlerimden yola çıkarak rehberlik etmekten dolayı çok mutlu oldum. Bu yıl 80. Yılını kutlayan Limasol Bankası yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu yetkililerine de teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Klinik psikolog, Kognitif ve Davranış Terapisti Selen Üstüner konferansta “ anne babalığın ciddi bir iş olduğunu ve çocukların etkin iletişim ile temellerinin oluşturulduğunun altını çizdi.

Konferansın ardından Üstüner’e Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu YK Üyesi Özlem Kavaz Soykan ve Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu YK Üyesi İpek Halim teşekkür çiçeği takdim etti.