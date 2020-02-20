Değişimin yönetimi için yönetimde değişim

Hazır mıyız bu değişime diye önce kendimize sormalıyız bu soruyu. Değişimi talep ederken gökten zembille gelecek olan bir bir cinin ‘dile benden ne dilersen’ demesi ile de olacak bir şey değildir bu. İnsanoğlu değişimi önce kendinde başlatmalı….

Etrafta olan bitene havadan atıp tutmak, kızmak, söylenmek, akıl vermek en kolayı. Sen kendi payına düşeni yapıyor musun, onu sorgula. “Benim yapmamla ne olacak ki bu memlekette, bir benim yapmamla mı her şey olacak?” deme. Evet, her şey seninle, benimle; kişiyle başlıyor. Küçük dünyalarımızı aydınlatmakla başlıyor ki sonrasında giderek genişlesin, büyüsün aydınlık. İlk çevremize sonra da zaman içerisinde daha büyük çevrelere, ülkelere, insanlığa yansısın.

Değişim ilk önce kişinin kendisinden başlıyor denirken aslında tam olarak bahsedilen şey bu. Kendinden başla, sonra o bilinçle birey yetiştir, çevrene, insanlığa faydan olsun. Bir izin olsun çevrenin, memleketin aydınlanmasında.

İşin özü, önce kendimizi olduğumuz gibi kabul etme sürecinden başlayalım. Kendimize bile itiraf etmekten korktuğumuz ve –mış gibi yaptığımız konularla yüzleşelim. Konfor alanımız aslında kendimiz de dahil olmak üzere bir çok değişimin önünde çin seddi gibi duran büyük bir engel.

Şimdi bir de işin siyasi boyutuna bakınca aslında günübirlik olayların ardından neden sonuç ve analizden uzak beklentiler bağlamında şekillendiriyoruz siyaseti de. İktisadi bir düşünce ile kıt kaynakların etkin ve verimli kullanılması gerçeğinden uzaklaşıyoruz. Girdilerden çok çıktıların önem kazandığı gelişen dünyada bizlere seçim yapmamızda kolaylık sağlayacak bir çok statistiki veri yol gösterici olabilir.

Herşey performansın etkilerinden değerlendirmeye tabi tutulabilir. Cumhurbaşkanı mı seçeceksiniz ? Olaylara dik durma, diklenme ve bunun gibi açılardan baktığınızda matematiksel olarak açılardan öteye gidemezsiniz. Önemli olan bu dik durmanın veya gerçek dünyada kelimelendirmesi onur, gurur ve bunun gibi soyut ve ruhu okşayan ifadeler değil, statistiki olarak topluma gerçek anlamda katma değeri pozitif yönde olan kazanımları değerlendirmeye tabi tutmalmasıdır. Farazi, altı boş ve elle tutulur gözle görülür hiç bir yararı olmayan unsurların sürükleyici etkileri kısa hazlardan öteye geçemez.

Sohbet konuları bu bağlamda şöyle geçer : ‘Ne güzel dik durduk be !’ peki durduk da, durduğumuz yerde kaldık ama. Bir arpa boyunu özler durumda, umut yorgunu olan logore bir toplum olduk. Önce amaç konulmalı, sonra hedef saptanmalı ve ardından da sonuç gelmeli; bu süreç staratejik olarak koordine edilmeli ve analiz edilmeli. Elimizde bizi tatmin eden bir sonuç yoksa mevcudu değiştirmeli. Tam da burada insanın kendini geliştirip mürid modundan birey moduna geçiş yapması önemli.

Değişimin yönetimi için yönetimde değişim sağlayacak en önemli unsur birey yurttaştır. Daha geçen hafta Dışişleri Bakanlığı yurtdışı temsilciliklerine ayrılan 60 milyon tl. gündem olmuş, bazı kesimlerce de eleştirilmişti. Bence burada bu miktarın azlık veya çokluğundan öte devlete olan katkılarının harcanan meblağa oranla yansıyan yüzdeliği önemli. 60 milyon kusur yapılan bu harcamaya binaen devlete getirisi daha çoksa helali hoş olsun. Cumhurbaşkanlığı harcamaları ve örtülü ödenek karşılığı performans değerlendirme sonuçları zümrelere ve kişilere yararından öte toplumun tümüne elle tutulur gözle görülür bir katkısı olmuşsa! helali hoş olsun. Ama ne yazıktır ki bunu bilmiyoruz, etkin olarak da yansımasını hissetmiyoruz.

İşte tam da bu yüzden kararlarımızı verirken günlük soyut laf kalabalığı içerisinde vaat ve sözlere değil somut verilere değer verip kendi irademizle bir çok değişimi sağlamanın gelecek için daha ayakları yere basan bir yapı oluşturmasına katkı yapmalıyız.

Doğru yönde değişime önce kendimizden başlayalım.

20/02/2020 13:16