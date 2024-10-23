DEHB Tedavisinde İlaç Yokluğu: 58 Aile Sağlık Bakanlığı’na Yürüyecek

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tedavisinde kullanılan ve yeşil reçete ile verilen ilaçların eczacılıktan temin edilememesi nedeniyle 58 aile mağdur durumda. Çocukların tedavi sürecinde önemli bir ilerleme kaydettiklerini belirten aileler, son 20 gündür ilaç alamadıklarını ve bu durumun çocuklarının tedavisini aksattığını ifade etti.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne konuşan aile, “İlaç eczacılıktan gelmiyormuş, çocuğumun tedavisi aksadı. Tam düzelmişti derken ilaç yokluğunda yine başa döndü. Sağlık Bakanı'nı arıyorum ama açmıyor, her yeri aradım kimse telefona bakmıyor” şeklinde şikayette bulundu.

Mağdur aileler, bu sorunun bir an önce çözülmesi için Sağlık Bakanlığı’na yürüyüş yapacaklarını duyurdu.