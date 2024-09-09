Dehşeti yaşattılar: Josef de Souza'ya silahlı saldırı
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in eski futbolcusu Josef de Souza, ülkesi Brezilya'da silahlı soyguncuların hedefi oldu. Deneyimli futbolcu yaşadığı dehşet anlarına ilişkin açıklama yaptı.
09/09/2024
Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları da giyen Josef de Souza, Brezilya'da silahlı soyguna uğradıklarını açıkladı.
Kariyerini Brezilya'nın Vasco da Gama takımında sürdüren Josef de Souza, silahlı soyguncuların hedefi oldu.
Oğluyla arabada olduğu sırada saldırıya uğrayan Josef de Souza'nın açıklamaları şöyle:
"Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın tüfeği vardı."
"Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz."09/09/2024 11:02