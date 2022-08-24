Dele Alli Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, Everton'dan Dele Alli'yi transfer etti.

Beşiktaş, Dele Alli transferini tamamladı. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Everton’a kiralama bedeli ödemeyecek Beşiktaş, Alli’nin sezon sonuna kadar olan maaşını üstlenecek.

İngiliz oyuncunun satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro olacak. Alli’yi bu hafta İstanbul’a getirmeyi planlayan Beşiktaş, sağlık kontrolünün ardından transferi resmiyete kavuşturacak.

26 yaşındaki Dele Alli 37 kez İngiltere Milli Takım formasını giydi.

Dele Alli'nin bu gece saat 01.30'da İstanbul'da olacak.

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24/08/2022 20:06