Dele Alli’den kötü haber
Beşiktaş, Dele Alli’nin uyluk üst adalesinde kısmi yırtık ve kanama saptandığını açıkladı.
25/03/2023
Beşiktaş, Dele Alli’nin uyluk üst adalesinde kısmi yırtık ve kanama saptandığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın dün (23 Mart) gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Dele Alli’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (Rectus Femoris) kısmi yırtık ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."