Deliceırmak: En çok öğrencisi olan tek dekanlığız

Çağdaş üniversitelerin, en önemli akademik rehabilitasyon unsurlarından biri olan ‘Öğrenci Dekanlıkları’ konusunda, iddialı bir adım atan Girne Amerikan Üniversitesi; Tüm öğrencilerine çağrıda bulunarak, üniversite hayatını olumsuz etkileyen akademik veya özel sorunlara karşın “birliktelik” mesajı verdi.

GAÜ Öğrenci Dekanlığı’na atanan Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceımak, bir açıklamada bulunarak; Üniversitenin rehabilitasyon amaçlı diğer girişimlerinin yanında, 'Öğrenci Dekanlığı'nın; 'bir varlık' olarak öğrenciye tamamen odaklı ve yeni bir akademik birim olduğunun üzerinde durdu. Doç. Dr. Deliceırmak; Öğrenci Dekanlığı olarak amaçlarının, “GAÜ Deneyimi”nin daha keyifli, başarılı ve sorunsuz geçmesine yardımcı olmak olduğunu vurgulayarak; Olası sorunların, genç bireylerin hayatını olumsuz etkilemesi risklerine engel olmaya çalışacaklarını da belirtti.

Dekanlığın, rektörlüğe doğrudan bağlı ve öğrenciler ile üniversite yönetimi arasında 'köprü' vazifesi gören bir birim olduğunun altını çizen Doç. Dr. Deliceırmak; “Dekanlığımız, gizlilik prensibi ile çalışacak ve mahremiyet duygularını titizlikle önemseyecektir. Öğrencilerimiz, hiç tereddüt etmeden; Özel, akademik veya idari tüm sorunlarını, her konudaki dilek, istek ve önerilerini, ‘Öğrenci Dekanlığı’ ile paylaşabilirler. Bir diğer amaç ise şöyle özetlenebilir; Öğrencilere, yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olarak, hayat boyu yararlanacakları beceriler kazandırmaktır. Dahası; farklılıklarını, zenginlik olarak görerek, birlikte yaşama kültürünü de güçlendirmektir.” değerlendirmesinde bulundu.

“EN ÇOK ÖĞRENCİSİ OLAN FAKÜLTE BİZİZ!”

GAÜ Öğrenci Dekanlığı’nın ana refleksinin; ‘dinlemek’ olacağını dile getiren Deliceırmak; Öğrenci açısından, özel ve akademik sorunların paylaşılmasının, ‘karşınızdaki muhatabın samimiyeti ve içtenliği’ ile ilintili olacağının bilinciyle hareket edeceklerini savundu. Dekan, Doç. Dr. Deliceırmak; “Öğrencilerin, üniversite yaşamına ilişkin sorun veya sorunlarının ortaya çıkması halinde; Sorunlarını dinleyerek, ilgili idari ve akademik birimler ile iş birliği içinde, sorunlara çözüm arayacağız. Bu sorunlar karşısında, akademik ve idari birimler arasındaki koordinasyonu sağlayacağız. Kampüs yaşamına ilişkin akademik, sosyal ve idari başvurularını değerlendirip, yönlendireceğiz. Sosyal etkinlikler, barınma ve ulaşım gibi alanlarda da katılım ve yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalar yapacağız. Onlara yönelik; Daha etkin ve verimli bir öğrenim ortamı oluşması için, destek sağlarken, çok önemli gördüğümüz konu olan; Maddi destek gereksinimi duyan öğrencilerimizi belirleyebilmek ve çalışma bursu sağlayabilmek için gözlem gücümüzü artırıp, hali hazırdaki burs mevzuatını daha da etkin kılabileceğimizi de düşünüyorum. En çok öğrenciye sahip, kalabalık ve mutlu bir dekanlık oluşturabilmeyi hedefliyorum” dedi.