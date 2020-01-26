Della Miles'ten Elazığ paylaşımı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Della Miles, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Türkiye'nin acısını paylaştı.

Michael Jackson ve Whitney Houston ile birlikte uzun yıllar aynı sahneyi paylaşan soul rock müzik sanatçısı Della Miles, Elazığ'da yaşanan depreme kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Miles, gönderisinde şöyle dedi:

"Geçmiş olsun Elazığ. İçimiz ve ciğerimiz yanıyor Dualarım sizinle"

SINIRA DA GİTMİŞTİ

Miles, Barış Pınarı Harekatı sırasında kendi isteği ile Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında sıfır noktasına gidip, çelik yeleğini giyerek hem vatandaşlar, hem de güvenlik güçlerine destek vermişti. Toplumsal duyarlılığıyla dikketi çeken Miles, Eskişehir İl Göç İdaresi'nin düzenlediği etkinliklerde de gönüllü olarak göçmen gençlerle şarkı söylerken, Konya'daki Şeb-i Arus törenlerinde de Yusuf İslam'a ait 'Bismillah' ve 'Mustafa' adlı İngilizce ilahileri seslendirmişti.

26/01/2020 15:01