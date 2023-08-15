Demans hastası Bruce Willis’in eşinden samimi açıklamalar… Gözyaşlarını tutamadı

Hollywood’un sevilen yıldızlarından biri olan Bruce Willis, son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gündemde. Ünlü oyuncuya kendini ifade etmekte zorlanmasına neden olan afazi hastalığı teşhisi konduktan sonra yıldız ismin demasla mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

Tüm bu süreçte ise Willis’in yanında eşi Emma Heming Willis, yer alıyor. Ancak Heming, yaşadıklarının hiç de kolay olmadığını itiraf ettiği bir video paylaşarak hayranlarıyla dertleşti.

Willis’e bu yıl, Ulusal Yaşlanma Enstitüsü’nün “beynin ön ve şakak loblarındaki nöronlara verilen hasarın sonucu” olarak tanımladığı frontotemporal bunama teşhisi kondu. Heming Willis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oyuncunun durumunun tedavi edilemez olduğunu ve ilerlediğini duyurmuştu.

Aktörün kötüleşen sağlığında Heming Willis, ünlü oyuncunun hayranlarına sağlığı hakkında düzenli güncellemeler vermeye başladı. Ancak, yakın tarihli bir Instagram paylaşımında sürecin hiç de iyi gitmediğinden bahsetti.

Heming Willis, Instagram hikayelerinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmasına rağmen, Willis’in hastalığının teşhisinden sonra bir tür kıyamet ve kasvetle mücadele ettiğini söyledi. Ayrıca paylaşımında iyi olmaya çalıştığını şu sözlerle açıkladı:

“Elimden gelen en iyi hayatı yaşamak için her gün bilinçli bir çaba göstermeliyim. Bunu kendim için yapıyorum. Bunu iki çocuğumuz için yapıyorum. Ve başka türlü yaşamamı istemeyen Bruce için… Kendim ve ailemin iyiliği için elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım. Kendimize bakmadığımız zaman, sevdiğimiz hiç kimseye bakamayız. Bu yüzden gerçekten önemli.”

Heming Willis, yaşadıkları sağlık sorunlarıyla mücadele ederken eşiyle geçirdiği zamanı da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Mart ayında eski model, 14. evlilik yıldönümleri için en sevdiği fotoğraflarından bazılarını ve 10. evlilik yıldönümleri için yeminlerini tazelediklerini gösteren bir videoyu paylaşmıştı.

Videoyu paylaşırken de şunları yazmıştı: “10. evlilik yıldönümümüzde, 2009’da ‘evet’ dediğimiz yerde yeminimizi yenilemeye karar verdik. Yaptığımız için çok mutluyum. Aileniz ve arkadaşlarınızla bir araya gelmek ve kutlamak için her fırsatı değerlendirin. Bunlar, bir ömür boyu tutunacağınız anlar ve güzel anılar.”