Demek ki dünyayı böyle yönetecekler

Danimarka'da geçtiğimiz mayıs ayında 'Sentetik Parti' isimli bir siyasi parti kuruldu. Bu parti ile ilgili ilginç olan şey ise bir Leader Laras isimli yapay zekâ tarafından yönetilmesi.

Yapay zekâ teknolojileri hız kesmeden gelişmeye ve hayatımızın farklı alanlarında yer edinmeye devam ediyor. Şimdi ise Danimarka’dan gelen hayret verici bilgiler, bu teknolojinin siyasete de girdiğini ortaya koyuyor.

Danimark’a da ‘Sentetik Parti’ ismi verilen bir siyasi parti kuruldu. Bu partinin en çok dikkat çeken kısmı ise liderinin bir yapay zekâ yazılımı olması. Evet, yanlış duymadınız. ‘Leader Lars’ isimli yapay zekâ yönetimindeki bu parti, geçtiğimiz mayıs ayında Computer Lars ve MindFuture ortaklığında kuruldu.

Yapay zekâ tarafından yönetilen parti, seçimlere girmek istiyor

Partiyi yöneten Leader Lars, internet kullanıcılarının Discord aracılığıyla iletişime geçebildiği bir sohbet botu. Yapay zekâ, kendi fikirleri için 1970’den bu yana parlamentoya giremeyen partilerden ilham alarak oluşturuldu. Partinin kurucusu MindFuture araştırmacısı Asker Staunæs de Sentetik Parti’nin, partileri parlamentoya giremeyen Danimarkalı seçmenleri temsil etmek için kurulduğunu aktardı.

Leader Lars, aylık temel gelirin 100,000 Danimarka kronu, yani 13,700 dolar olması gerektiğine inanıyor. Bu, ülkenin ortalama aylık gelirinin iki katından daha fazla. Tahmin edebileceğiniz gibi Lars, bir insan olmadığı için seçimlere giremez. Ancak partideki insanlar, onun yerine geçerek bunu yapabilir ve yapay zekânın fikirlerini taşıyabilir. Staunæs da bununla ilgili “Leader Lars partinin bir simgesidir. Bu yüzden de oy pusulasında Leader Lars’ı temsil edecek ve bir aracı olarak hizmet edecek kararlı insanlar olacaktır” ifadelerini kullandı.

Sentetik Parti, ülkede 1 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek genel seçimlere katılmayı hedefliyor. Ancak bunu gerçekleştirmek için hâlen 20.182 imzaya ihtiyacı var. Şu an aldığı imza sayısı ise yalnızca 12. Yani hedeflerini gerçekleştirmeleri için önlerinde oldukça uzun bir yol var. Bu sayının parti üyelerinin cesaretini kırmadığını da eklemek gerek. Çünkü temel amaçları, yapay zekânın hayatımızdaki rolü ve hükümetlerin bunu ortak yarar için nasıl kullanabileceği konusunda insanları bilinçlendirmek.

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23/10/2022 20:52