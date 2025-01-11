Demet Akalın: Ajda Pekkan gibi olmak istemem

Son dönemde verdiği kilolar ve kullandığı zayıflama iğnesiyle gündem olan Demet Akalın, Kral Müzik'in YouTube kanalına konuk oldu.

"BELLİ BİR YAŞTAN SONRA O KİLOLARI VEREMEDİM"

Daha önce kilo verme sürecinde ölümden döndüğünü açıklayan Demet Akalın, yaşadıklarını "Geçen yaz başı bir yağ aldırma operasyonu geçirdim. Doktorum bana 'iğne kullan' dedi. Zayıflama iğnelerinden kullandım ama çok zorluk çektim. Bunları doktor kontrolünde olmadan kimseye tavsiye etmiyorum. Geçen sene pilatese başlamıştım. Belli bir yaştan sonra o kiloları veremedim, o da bende moral bozukluğu yarattı. İlk lafım 'hayır' olmuştu. Şu an gerçekten mutluyum" diye anlattı.

"20 SENE SONRA SAHNEDE OLMAK İSTEMEM"

Kariyeri ve gelecek planları hakkında da konuşan Akalın, "20 sene sonra sahnede olmak istemem" dedi.

Kızının büyüdüğü yaşta sahnelerde olmak istemediğini vurgulayan ünlü şarkıcı, "Şu an tabii ki böyle bir durum yok ama 20 seneden sonra bilemiyorum. Ajda Pekkan gibi olmak istemem. Tabii, onda çocuk olmadığı için bu mümkün olabilir, yine de büyük konuşmamayım" dedi.

"Albüm konusunda hevesim bayağı kırık" diyen Demet Akalın, "Bunun sebebi tamamen çalıştığım şirket. Şirkete iki slow şarkı borcum kaldı, sonrasında onlarla vedalaşacağım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Demet Akalın'ın Okan Kurt ile birlikteliğinden Hira adında bir kızı bulunuyor.