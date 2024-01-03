Demet Akalın ameliyat oldu

Bir süredir TV8 ekranlarında Jess Molho ile "Gel Konuşalım" adlı programda moderatörlük yapan Demet Akalın, bu sabah ameliyat oldu.

Ses tellerinden operasyon geçiren 51 yaşındaki Akalın, sağlık durumu hakkında paylaşım yaptı.

"İYİYİM"

Hastane odasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, ses tellerinde kist olduğu için ameliyat olduğunu ifade etti.



Demet Akalın, sevenlerine "İyiyim, Allah razı olsun tüm mesajlara" sözleriyle seslendi.