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Demet Akalın barışma iddialarını yalanladı

Yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın doğum günü partisinden çıkarken görüntülenen Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt'la yeniden barıştıkları yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

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03/11/2018

Demet Akalın barışma iddialarını yalanladı

Şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz’ın doğum günü partisine katılarak sahne aldı. Parti çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı Okan Kurt’la barıştıkları yönünde çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.

DEMET AKALIN: “BARIŞMA YOK”

Demet Akalın, geçtiğimiz eylül ayında 6,5 yıllık evliliğini villasına kızı Hira varken icra geldiği için tek celsede bitirdi. Boşanma haberinden sonra sık sık birlikte görüntülendikleri ya da barıştıkları iddia edilen çiftten Akalın, konu hakkında sessizliğini bozdu. Akalın, barışma haberlerini “Öyle bir şey yok” diyerek yalanladı.

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TAGS: Demet Akalın, okan kurt, haber, kıbrıs
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