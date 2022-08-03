Demet Akalın, beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine döktü

Her yaptığı söylediği olay olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu Şarkısını söylediği sırada kendisine gönderilen şampanyayı içen Akalın, beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü.

Yaptığı hareketten sonra garsona "Resmen elma suyu vermişsin bana." diyerek bir de sitemde bulundu. Akalın, daha sonra garsona "Bir tane gerçek şampanya ver de..." diyerek tuhaf hareketlerde bulundu. Akalın'ın davranışı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

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03/08/2022 10:27