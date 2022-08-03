Demet Akalın, beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine döktü

Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü.

ads ads ads ads
03/08/2022
CNN

ads
Demet Akalın, beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine döktü

Her yaptığı söylediği olay olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu Şarkısını söylediği sırada kendisine gönderilen şampanyayı içen Akalın, beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü.

Yaptığı hareketten sonra garsona "Resmen elma suyu vermişsin bana." diyerek bir de sitemde bulundu. Akalın, daha sonra garsona "Bir tane gerçek şampanya ver de..." diyerek  tuhaf hareketlerde bulundu. Akalın'ın davranışı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

03/08/2022 10:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: demet akalın, konser, şampanya,
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.