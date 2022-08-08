Demet Akalın, Kıbrıs konserinde konuştu

Sahne aldığı mekânda garsonun başından aşağı şampanya dökünce tepki çeken Demet Akalın, Kıbrıs konserinde konuyla ilgili konuştu.

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08/08/2022

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Demet Akalın, Kıbrıs konserinde konuştu

Nuh’un Gemisi Otel’deki konserinde izleyicilere “Doğum günü olan varsa şampanyayla kutlamayalım, yanlış anlaşılıyorum. Yıllarca yaptığım espriler başka yere çekiliyor” diyen Akalın, “Boşver” diyen hayranına şöyle yanıt verdi:

“Birtakım insanlar boş vermiyor. Gazino kültüründen gelen biriyim. Çalıştığım sezonun bir gününü mekândaki emekçilere bırakırım. Hülya Avşar’ın rahmetli annesi Emral Avşar’dan böyle gördüm. O gazino kültürünü biliyordu.”

YANLIŞ ANLAŞILDI

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Demet Akalın, tepkilerin kendisini üzdüğünü söyledi: “Konu yanlış anlaşıldı. O yüzden migrenim tuttu ve bir türlü geçmedi. 50 tane iğne oldum.”

08/08/2022 11:25
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TAGS: demet akaşın
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