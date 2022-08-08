Demet Akalın, Kıbrıs konserinde konuştu
Sahne aldığı mekânda garsonun başından aşağı şampanya dökünce tepki çeken Demet Akalın, Kıbrıs konserinde konuyla ilgili konuştu.
08/08/2022
Nuh’un Gemisi Otel’deki konserinde izleyicilere “Doğum günü olan varsa şampanyayla kutlamayalım, yanlış anlaşılıyorum. Yıllarca yaptığım espriler başka yere çekiliyor” diyen Akalın, “Boşver” diyen hayranına şöyle yanıt verdi:
“Birtakım insanlar boş vermiyor. Gazino kültüründen gelen biriyim. Çalıştığım sezonun bir gününü mekândaki emekçilere bırakırım. Hülya Avşar’ın rahmetli annesi Emral Avşar’dan böyle gördüm. O gazino kültürünü biliyordu.”
YANLIŞ ANLAŞILDI
Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Demet Akalın, tepkilerin kendisini üzdüğünü söyledi: “Konu yanlış anlaşıldı. O yüzden migrenim tuttu ve bir türlü geçmedi. 50 tane iğne oldum.”