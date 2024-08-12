Demet Akalın kıyafetine gelen yorumlara yanıt verdi

İzmir'de bir plajda sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, kıyafetiyle gündem oldu.

Akalın, kıyafetine gelen "Çocuk, anne neden çıplaksın demedi mi?" yorumuna kayıtsız kalmadı.

Akalın şunları söyledi:



"Altımdaki don olmadığı için plaj konserinde demedi. Dese de senin gibi yazanlara giymeye devam edeceğimi söyledim, duymadıysan. Bir daha söyleyeyim. Eski bir mayo güzeli olarak geçmişte bunun gibi milyonlarca giydiklerim var. Devam edeceğim. İyi mi?"

Ünlü şarkıcı daha önce bazı şarkıcıların kıyafetlerini eleştirmişti.

Akalın "Hira, bir gün 'Senin arkadaşın niye donla sahneye çıkmış' dedi. Onu dediğinde gerildim, ne diyeceğimi bilemedim. Moda olduğu için giyildiğini söylediğimde karşı çıktı" demişti.