Demet Akalın özür diledi

Artvin’de düzenlenen festivalde konser veren Demet Akalın ve Resul Dindar arasında tartışma çıktı.

Akalın’ın sahneye erken çıkmak istediğini öğrenen Dindar, “Ben buranın çocuğuyum, sen beni tanımıyorsun” dedi. Dindar’ın sözlerine sinirlenen Akalın da sahneyi basarak sitem etti.

Yaşanan gerginliğinden ardından sahneye çıkan Demet Akalın, seyircilerden özür diledi.

Akalın, “Sabahın 9’unda geldik. Benim sahne saatim 22.00, 20.30’dan beri otelde bekliyorum. Çünkü mankenlikten kalan lanet olası bir alışkanlığım var o da dakiklik. Gerginlikten dolayı kusura bakmayın. Ama isterdim ki ben misafirim ya… Neyse bir şey demeyeceğim” ifadelerini kullandı.