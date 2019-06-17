Demet Akalın pahalı dedi, takipçileri isyan etti

Tatil beldelerinde özellikle yiyecek içecek fiyatlarının pahalı olduğu yönündeki eleştirilere ve bu konuda yapılan haberlere iyiden iyiye alıştık. Özellikle lahmacun üzerinden yapılan bu haberlere geride bıraktığımız gün Ivana Sert’in 800 liralık faturası eklenmiş ve gözler yeniden buralardaki pahalı fiyatlara çevrilmişti. Bodrum'daki bir mekana çocuğuyla birlikte giden Sert burada, bir porsiyon et, bir hamburger, 3 top dondurma, 1 bardak kola ve Türk kahvesine 800 lira hesap gelince duruma isyan etmişti.

DEMET AKALIN DA İSYAN ETTİ AMA…

Magazin programları ve sosyal medya henüz Ivana Sert’in ödediği hesabı konuşurken bir isyan da Demet Akalın’dan geldi. Sosyal medya hesabından kahvaltı için gittiği bir mekanda ödediği hesaba isyan ederken görülen Akalın ne yazık ki takipçilerinden beklediği dönüşü alamadı. ‘Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz?’ sözleriyle ödediği hesaba isyan eden Akalın cebinden çıkan parayı yazdığında ise adeta alay konusu oldu. Ailesiyle Çeşme’de tatil yapan Demet Akalın kahvaltı için gittiği mekânda 4 kişilik kahvaltı için 300 TL ödeyince sosyal medya hesabından böyle isyan etti:

“Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz anlamadım! 4 kişi kahvaltı 300 lira! Valla Çeşme’nin en özel pidecisinde dünyayı yiyorsun kaç kişi 90 lira! Bu kahvaltı nedir 300 TL! Neyse isim vermeyeceğim masumiyetini kaybeden kahvaltıcı…”

“O ZAMAN BİZ DE ÜNLÜYÜZ”

Akalın’ın yazım yanlışları bulunan satırları okunduktan sonra paylaşımının altına çok sayıda yorum yapıldı. Ancak bu yorumlardan hiçbiri Akalın’ın tepkisini haklı görmüyordu. Alışveriş için yurt dışına giden ve çizmeleri için ödediği binlerce lira ile haber olan Akalın’ın tatil beldesinde kişi başı 75 liraya yaptığı kahvaltı hiç kimseye pahalı gelmedi. Hatta Demet Akalın bedavaya alıştığı yönünde eleştirildi.