Demet Akalın tekne kazası geçirdi: Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum!

Demet Akalın, dün Didim'de konser verdi. Sahne alacağı mekana gitmek için deniz yolunu kullanan Demet Akalın'ın içinde bulunduğu tekne iskeleye çarptı. Şoku uzun süre atlatamayan Akalın, yaşadıklarını takipçileri ile paylaştı.

"TEKNE SANİYELER İÇİNDE BATTI"

Alnındaki şişliği gösteren Demet Akalın, bir arkadaşının da ellerinin ezildiğini anlattı.

İşte Akalın'ın açıklaması:

"İyiyim merak etmeyin. Alnımda şişlik var. Çok yurtdışından gelen fanlarım olduğu için onları bırakmak istemedim. Çok kötü bir Tekne Kazası yaptık. İskeleye girdi. Gece ben böyle şeyleri kullanmam aslında ama 20 dakikada gideriz diye... Tekne saniyeler içinde battı. O tekneden nasıl sağ çıktık ben algılayamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Fanlarım da gitmemiş, beklemiş beni. Sağ olsunlar. Ben iyiyim. Geri dönüyorum Bodrum'a... Tabii bir sitemim olacak. Ambulans çağırdık, gelmedi bayağı bir süre. Kaç kere arandı ambulans hayal meyal hatırlıyorum. O eczaneden Allah razı olsun. İlk müdahaleyi yaptı. Bir arkadaşımızın bayağı parmakları falan ezildi. Yalıkavak Marina'da iskeleye bir ışık koysaydınız da, insanlar böyle acayip bir kaza yapmasaydı. Bir travma yaşamasaydı. Çok mesaj geldi dönemedim. Teknelere servis yapan bir bot, tesadüfi kurtardı bizi. Çocuklardan da Allah razı olsun."