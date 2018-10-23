Demet Akalın’dan annesine iki telefon sorusu

Son yıllarda çocuk sahibi olmak istediğini sıklıkla dile getiren 42 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy'un tüp bebek tedavisine başladığı iddia edildi. Beş ay önce iş insanı Berk Suyabatmaz'la New York'ta dünyaevine giren sunucu, Göktürk'teki yeni evine taşındıktan sonra doktorunun kapısını çaldı. Milliyet’in haberine göre, sadece yakın çevresiyle durumu paylaşan Esmersoy'un hamilelikten sonra haberi arkadaşlarına vereceği öğrenildi.