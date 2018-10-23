Demet Akalın’dan annesine iki telefon sorusu
Beş ay önce Berk Suyabatmaz’la evlenen Burcu Esmersoy’un, çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başladığı öğrenildi. Sadece yakın çevresiyle durumu paylaşan Esmersoy’un hamilelikten sonra haberi arkadaşlarına vereceği öğrenildi
23/10/2018
Son yıllarda çocuk sahibi olmak istediğini sıklıkla dile getiren 42 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy'un tüp bebek tedavisine başladığı iddia edildi. Beş ay önce iş insanı Berk Suyabatmaz'la New York'ta dünyaevine giren sunucu, Göktürk'teki yeni evine taşındıktan sonra doktorunun kapısını çaldı. Milliyet’in haberine göre, sadece yakın çevresiyle durumu paylaşan Esmersoy'un hamilelikten sonra haberi arkadaşlarına vereceği öğrenildi.