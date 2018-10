Demet Akalın’dan çarpıcı Berkay açıklaması

Arda Turan ve şarkıcı Berkay geçtiğimiz günlerde Emirgan'da bir mekanda kavga etmiş ve olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Kavga sonrası burnu kırılan Berkay ameliyata alınmıştı. Berkay'ı bir an olsun yalnız bırakmayan yakın arkadaşı Demet Akalın, olay sonrası ilk kez 2. Sayfa programına konuştu. Akalın; “Berkay’ı her gün görüyorum. Ağzıyla burnu yer değiştirmiş arkadaşımın. Hapşırırken bile sızlıyor adamın burnu. Benim gönlüm her şey tatlıya bağlansın, devlet büyüklerinden biri çıksın araya girsin de barıştırsın onları. Ben üzülüyorum, iki tarafa da yazık günah” açıklamasını yaptı.