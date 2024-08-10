Demet Akalın'ın 18 bin TL'lik fatura tepkisine yanıt geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürekli su kesintileri ile gündeme gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), şarkıcı Demet Akalın'ın fatura isyanına yanıt verdi.

"OTURMADIĞIM EVE 18 BİN LİRA SU PARASI GELMİŞ"

Demet Akalın, MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabını etiketleyip Bodrum'daki yazlık evine 18 bin lira su faturası geldiğini açıklamış, mesajında “Oturmadığım Bodrum'daki eve 18 bin lira su parası gelmiş. Hayaletler geziyor herhalde evde" ifadelerini kullanmıştı.



"HAVUZU VE SU SİSTEMLERİNİ KONTROL ETTİRİN"

MUSKİ'den Akalın'a verilen yanıtta şunlar belirtildi:

* "Özellikle sosyal medya üzerinde su faturalarıyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar, kurumumuzu eleştirilerin hedefi haline getirmiştir. Bu nedenle, konuya ilişkin bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Dün sosyal medya üzerinden Sayın Demet Akalın, evde bulunmamasına rağmen 18 bin TL tutarında su faturası geldiğini belirten bir paylaşım yapmıştır. Bu şikayetin ardından ekiplerimiz, kurumumuzdan kaynaklanan bir sorun olup olmadığını tespit etmek amacıyla Sayın Akalın’ın sayacını kontrol etmiştir. Yapılan kontrollerde, sayaçta herhangi bir arıza tespit edilmemiş ve tahakkuk edilen ücretin, kullanılan su miktarına uygun olduğu görülmüştür.

* Geçtiğimiz yıl ve aylarda da benzer dönemlerde Sayın Akalın’ın su tüketiminin aynı veya daha yüksek miktarlarda olduğu belirlenmiştir. Bunun üzerine kurumumuz, Sayın Demet Akalın’a ait sayaçta herhangi bir arıza olmadığını, ancak otomatik bahçe sulama sistemi ve yüzme havuzu gibi su tüketim sistemlerinin kontrol edilmesinin faydalı olacağını bildirmiştir. Sonuç olarak, su faturalarıyla ilgili herhangi bir mağduriyet yaşanması durumunda, bunun hızlıca ele alınarak çözüme kavuşturulacağının bilinmesini isteriz."