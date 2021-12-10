Demet Akalın'ın çizmelerine eleştiri

DEMET Akalın, geçtiğimiz çarşamba akşamı Ankara’nın yeni eğlence mekânı W Club’da dinleyicileriyle buluştu.

Ünlü şarkıcı sahneye, geçen haftadan bu yana çok konuşulan çorap çizmeleriyle çıktı.

Akalın’ın fotoğrafları dünyaca ünlü model Hailey Bieber’ın benzer bir çizmeyle verdiği pozlarla karşılaştırılmış, “Babaannesinin naylon çorabı gibi kullanmış” şeklinde eleştiriler almıştı. Şarkıcı, çorap çizmelerini soran bir dinleyicisine şöyle dedi: “Çizmelerin orijinali 149 bin liraymış. Haberim yok. Ben internetten aldım.”

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10/12/2021 10:33