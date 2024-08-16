Demet Akalın'ın isyanı: Adam evime çöktü

Demet Akalın geçen aylarda sunuculuğunu yaptığı programda yıllar önce aldığı evinde oturan kiracısıyla yaşadığı sorunu anlatmıştı.

"ADAMIN UKALALIĞINA BAK..."

Aylık 5 bin lira kira aldığını söyleyen Akalın "Devletin ev sahibi ve kiracı olayına kalıcı bir çözüm bulması gerekiyor. Benim kiracım 5 bin liraya oturuyor. 5 bin liraya bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, üç-dört bin lira hesap geliyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için adamın ukalalığına bak, emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş. Sen kimsin ya? Ev benim. Ve adam bunu söyleyebiliyor" demişti.

Şarkıcı sözlerine şöyle devam etmişti: "Acayip sinirliyim. Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... İlk aldığım evlerden. Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'Programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin. Ben de 'Ver' dedim avukata sinir oldum."

Demet Akalın kiracısıyla yaşadığı sıkıntıyı çözemedi...

Akalın bu kez X hesabından yaptığı paylaşımda "Ya bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş. Adam çöktü evime ya!!!!!" diyerek bir kez daha isyan etti.