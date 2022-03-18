Demet Evgar evlendi: Nikah fotoğrafları ortaya çıktı
Son olarak Show TV’de yayınlanan ‘Alev Alev’ adlı dizide rol alan Demet Evgar ve bir süredir aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş, aile arasında yapılan nikah töreniyle bu akşam dünyaevine girdi.
18/03/2022
Oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürdüler. Çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı. “Evet” dedikleri sırada espri dolu anların yaşandığı törende Demet Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini ise çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.
Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşecek.