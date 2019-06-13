Demet Evgar: ‘Kader Mahkûmu’ lafı arabesk geliyordu

Uzun olan saçlarını kestiren Demet Evgar, “Set biter bitmez saçımı kestirdim. Hapishaneden çıkma durum yaşattım kendime… Bu işe başlamadan önce ‘Kader mahkûmu' denilen cümle bana biraz arabesk geliyordu. Allah orada kalan herkese sabır versin. Orada kaldığımız her gün için onlara dua ettik. Haftanın 5/6 günü 16 saat oradaydık. Psikolojisi ağır bir işti” diye konuştu. Evgar'ın saçlarındaki beyazlar gözlerden kaçmadı.

“KENDİNİ BİRAZ KORUMAN GEREKİYOR”

Evgar, ‘Rol için psikolojik destek aldınız mı?’ sorusuna “Öyle bir destek almadım. Genel olarak aklını sağlam tutman gereken bir iş. Kendini biraz koruman gerekiyor. Türkiye'de şu anlamda zor oluyor. Günde 8 saat çalışabileceğin bir işte 10-12 saat çalışıyorsun. Biz 90 dakika olmasın diye yollara düştük. 60 dakika idi 90 dakikaya çıktı. Keşke 60 da kalsaydı” şeklinde yanıt verdi.