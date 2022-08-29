Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi!

Bir süredir birlikte olan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, Sarıyer’de bir otelde nikah masasına oturdu. Düğünün en çok konuşulan detayı ise gelinlik modeli oldu.

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29/08/2022

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi!

Oyuncu Demet Özdemir’in nikâh şahidi Gold Film’in sahibi, yapımcı Faruk Turgut, şarkıcı Oğuzhan Koç’un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

Özdemir, Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlik giymeyi tercih etti. Güzel oyuncu, daha sonra Nihan Peker’in özel olarak tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı.

Özdemir, Londra’dan Alexander McQueen’in son kreasyonundan özel bir kıyafeti Düğün sonrası partisinde kendisi için özel olarak tasarlattı.

Oğuzhan Koç ise Papillone tasarımı bir smokin tercih etti. Özdemir ve Koç’un stil danışmanlığını Rutkay Öziş üstlendi.

Düğün hediyesi Türkiye’de tek

Oğuzhan Koç, eşine Türkiye’de tek olan Bulgari serpenti gerdanlık hediye etti. Düğüne, çiftin ailelerinin yanı sıra sanat dünyasından birçok önemli isim katıldı.

Çift ilk danslarını Zeki Müren’in seslendirdiği ‘Aklımda Sen Fikrimde Sen’ şarkısı ile yaptı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, düğün tarihlerini, 26 Ağustos’ta beklenen yoğun yağış nedeniyle 28 Ağustos olarak değiştirmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEMDE!

Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "evet" demişti. Ünlü çift geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı.

Ünlü çiftin hayranları da Twitter üzerinden #DemetOğuzhanWedding hastagi ile mutluluklarını dile getirdi.

 

İKİNCİ GELİNLİK

ÜÇÜNCÜ GELİNLİK

 

29/08/2022 09:25
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TAGS: Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, evlendi, gelinlik,
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