Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor!

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir (29) ile müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Koç (36) magazin gündemine bomba gibi düşecek bir karar aldılar.

Oğuzhan Koç, Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e evlenme teklifi etti. Sakiler Grubu'nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda, ‘Dünyadan Uzak’ şarkısıyla Oğuzhan Koç’un evlilik teklifine Demet Özdemir ‘evet’ dedi.

YAKIN ZAMANDA AYRILMIŞLARDI

Geçtiğimiz aylarda baş başa Paris’e giden 29 yaşındaki oyuncu ile 36 yaşındaki şarkıcının, İstanbul’a döndüklerinde yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı.Özdemir, annesi Ayşen Şener’in rahatsızlığı sebebiyle onunla daha çok ilgilenebilmek için aldığı kararı sevgilisi Koç’a iletmişti. Daha sonra buluşup konuşan çift, arkadaş kalarak ilişkilerini bitirmeye karar vermişti.

Ünlü çift, geçtiğimiz hafta ayrılığa daha fazla dayanamamış ve barışmıştı. İkilinin ne zaman nikah masasına oturacağı ise merak konusu.

"HÜZÜNLÜ BİR HAFTA"

'O Ses Türkiye' yarışmasındaki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Oğuzhan Koç'un finaldeki durgunluğu, hem sunucu Acun Ilıcalı'nın hem de diğer jüri üyelerinin dikkatinden kaçmamıştı.Ilıcalı "Seni durgun görüyorum" deyince, Ebru Gündeş de "Mutsuz o mutsuz" ifadelerini kullanmıştı. Oğuzhan Koç ise ısrarlar üzerine "Bu ara böyle. Öyle biraz hüzünlü bir hafta. Hüzünsüz neşe olmaz abi. Hüzenlenelim sonra neşeleniriz" açıklamasını yapmıştı.

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15/02/2022 10:44