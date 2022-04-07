Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan aşk pozu

Şarkıcı Oğuzhan Koç, 14 Şubat'ta Demet Özdemir'e evlenme teklifi etmişti. Sakiler Grubu'nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda, ‘Dünyadan Uzak’ şarkısıyla Koç’un evlilik teklifine Özdemir ‘Evet’ demişti.

"NET BİR KARAR VERMEDİK"

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda Beyoğlu'nda objektiflere yansımış ve muhabirlerin “Düğün tarihiniz belli oldu mu? 'Çeşme'de olacak' şeklinde iddialar çıktı, doğru mu?” sorusuna yanıt vermişti. Koç, “Henüz belli değil" karşılığını vererek, söz konusu haberleri yalanlamıştı.

Ardından söze giren Özdemir ise “Benim yeni bir dizi projem başlıyor. Oğuzhan’ın da albümü var zaten, o da hazırlık sürecinde. Bu yüzden daha net bir karar vermedik” demişti.

1.2 MİLYON TL!

Oğuzhan Koç’un Sevgililer Günü'ndeki evlenme teklifi için aldığı yüzüğün sorulması üzerine 30 yaşındaki güzel, “Bakın saklıyorum, göremezsiniz. İyi geceler arkadaşlar” dedi ve kendilerini bekleyen araca binmişti.

Şarkıcı, magazin gündemine damga vuran evlilik teklifi için kesenin ağzını açmış, aldığı yüzüğün ayrıntıları ortaya çıkmıştı. TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programında yer alan habere göre, Oğuzhan Koç, diz çökerken elinde duran dört karatlık özel tasarım tektaş yüzük için 1 milyon 200 bin TL ödedi.

ÜNLÜ ÇİFTTEN YENİ POZ

Düğün haberlerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir, son olarak sevgilisiyle verdikleri pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzel oyuncu, evlilik hazırlığı yaptığı Oğuzhan Koç'la çektikleri selfieyi siyah-beyaz olarak yayınladı. Özdemir, paylaşımına beyaz kalp emojisi de eklemeyi ihmal etmedi.

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07/04/2022 14:07