Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşk teknesi!

Ayvalık’ta başladıkları tatillerine Fethiye’de devam eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, teknede görüntülendi. İkiliye Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran da eşlik etti.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran’la tatil sezonunu açtı. Ayvalık’ta tatillerine başlayan grup, soluğu Fethiye’de aldı. Kiraladıkları guletle Fethiye’nin koylarını gezip, güzel bir vakit geçiren ekip,, gün boyu denizin, güneşin tadını çıkarıp, yüzdü ve su sporları yaptı.

Özdemir ve Koç, merdivenlerden denize inecekleri sıra aşka gelip öpüştü. Suya atlayan çifte Bekiroğlu ve Telkıvıran da eşlik etti. Daha sonra ise Özdemir ve Koç, kano gezintisine çıktı. Bir ara kanodan düşen şarkıcı, sevgilisine yetişmek için sörf tahtası üzerinde kürek çekmeye çalıştı. Grubun rotayı Kaş’a çevirecekleri öğrenildi.

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26/05/2021 10:59