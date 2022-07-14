Demet Özdemir'den kötü haber!

Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Demet Özdemir'den kötü haber geldi. Özdemir, düğüne sayılı günler kala koronavirüse yakalandı.

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14/07/2022

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Demet Özdemir'den kötü haber!

28 Ağustos’ta Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir koronavirüse yakalandığını duyurdu.

ERTELENEN BİR ŞEY YOK!

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan oyuncu, "3 yıldır hiç olmamıştım ama Corona’ya yakalandım. Ertelenen hiçbir şey yok öncelikle belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum. Ama tedavim devam ediyor. Yakında iyileşip geri dönüyorum. Lütfen dikkat edin! Beni merak eden, adıma üzülen arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum…” dedi.

14/07/2022 13:53
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TAGS: Demet Özdemir
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